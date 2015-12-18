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3 bin pkk'lı öldürüldü

3 BİN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Efkan Ala, teröristlerin hendek açmasına yardım eden HDP'li 18 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldığını söyledi. Ala, operasyonların başlamasından bu yana 3 binin üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Tarih : 18 Aralık 2015, 09:43
Puan Ver : 3 Bin Pkk'lı Öldürüldü(7/10)7


İçişleri Bakanı Efkan Ala, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terör olayları bulunan Ala, teröristlerin hendek açmasına yardım eden HDP'li 18 belediye başkanı hakkında işlem başlatıldığını söyleyerek, “Belediyenin görevi barikat kurmak değildir” dedi. Terör eylemleri nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin mağduriyetlerinin de gidereceklerini belirten Ala, “Çocuklarımız eğitimlerinden yoksun kalmayacaklar” diye konuştu. Ala, “Operasyonların başladığı günden bu yana 3 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi” dedi.








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