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3 Bin Ezidi Kadın Ve Kız Çocuğu Her Gün Deaş'ın Tecavüzüne Maruz Kalıyor
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3 BİN EZİDİ KADIN VE KIZ ÇOCUĞU HER GÜN DEAŞ'IN TECAVÜZÜNE MARUZ KALIYOR


3 Bin Ezidi Kadın ve Kız Çocuğu Her Gün DEAŞ'ın Tecavüzüne Maruz Kalıyor
Tarih : 04 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : 3 Bin Ezidi Kadın Ve Kız Çocuğu Her Gün Deaş'ın Tecavüzüne Maruz Kalıyor(9/10)5

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Ezidi 3 bin kadın ve kız çocuğunun terör örgütü DEAŞ'ın şiddet ve cinsel tacizine maruz kalmaya devam ettiğini açıkladı.

3 BİN KADIN HER GÜN TECAVÜZE UĞRUYOR

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan yapılan açıklamada, DEAŞ'tan kurtarılmayı bekleyen tutsak Ezidilerin durumuna dikkat çekildi.

DEAŞ'ın Ezidilere saldırmasının üzerinden üç yıl geçtiği ve Ezidilere yönelik katliamın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Binlerce Ezidi erkek hala kayıp. 3 bin Ezidi kadın ve kız çocuğu da her gün DEAŞ'ın tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

EZİDİLERİN KURTARILMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada, DEAŞ ile mücadele eden tüm taraflara örgütün elindeki Ezidilerin kurtarılması çağrısı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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