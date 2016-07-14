

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan 3 bin 500 taşeron işçinin kadroya alım töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar'ın katılımıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.







"TAŞERON İŞÇİ OLAYI, GEÇMİŞTEN BERİ SÜREGELEN AYRI BİR OLUŞUM"







Başbakan Binali Yıldırım'dan bayrağı devralmış olmanın kendisi için bir gurur ve büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Bakan Arslan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Binali Yıldırım Bakanlığında en büyük hasreti, kamuoyuna mal olmuş en büyük özelliği ekip ruhuyla hareket etmekti. Sendika önemli, sadece işçinin hakkını koparmak adına değil, sendika işçiyle beraber var olma sebebini unutmadan işe asılmak, devletini, milletini kalkındırmak için önemli. Taşeron işçi olayı AK Parti'nin ortaya koyduğu bir mesele değil, geçmişten beri süregelen ayrı bir oluşum. Bunun sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını gören AK Parti Hükümetleri o günkü Başbakanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız himayeleriyle karayolcuları kadroya almak, karayolcuları tali unsur olmaktan çıkarıp asli unsur yapmak konusunda ciddi bir mesafe aldılar" diye konuştu.