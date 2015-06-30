

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hasan Kılınç, yaşanan yabancı çoban sorunu karşısında Almanya örneğini vererek küçükbaş hayvan işletmelerinde yabancı çoban çalıştırılmasına izin verilmesini istedi.































Türkiye'de çoban sorunu yaşayan özellikle orta ve büyük işletmelerin yabancı çoban çalıştırdığını bu durumunda kaçınılmaz olduğunu belirten Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, İş Kur'dan çoban talep eden ve taleplerine yanıt bulamayan işletmelerin yabancı çoban çalıştırılmasına izin verilmesini istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'de işgücü piyasasının düşmemesi için yabancı çalıştırmaya kısıtlamalar getirdiğini ancak küçükbaş hayvancılık sektöründe asgari ücretin çok üstünde bir maaş ödenmesine karşın çalıştırabilecek çoban bulunamadığına dikkat çeken Birlik Başkanı Hasan Kılınç, “Bir dönem fabrikalarda çalıştıracak işçi bulamayan Almanya'ya Türkiye'den çok sayıda işçi gitmişti. Bugün bir çobanın maaşı 3 bin - 3 bin 500 lira. Ancak buna karşın çalıştıracak çoban bulamıyoruz. İşletmelerimiz için yabancı çoban çalıştırılması bir zorunluluk” dedi.



Birincil ve öncelikli hedefin küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah olması gerektiğinin altını çizen Kılınç, “Çoban bulamayan işletmeler sektörden çekilmektedir. Bir grup yetiştiricinin elinde de çoban olmadığı için hayvanlar zayi olmaktadır, üretim ve ıslah istenilen düzeyde olmamaktadır. Sektör yabancı çoban ile sorununu çözmüş durumda. Orta ve büyük işletmelerin büyük çoğunluğunda yabancı çoban çalışıyor. Tek derdi atadan kalma küçükbaş hayvancılığı sürdürmek ve üretmek olan yetiştiricilerimiz diken üstünde. Yasal düzenleme yapılmazsa yetiştiricilerimiz büyük bir mağduriyet yaşayabilirler” dedi.







''YABANCI ÇOBAN UMUDUMUZ''



Antalya'da gerçekleşen son dönemlerin en kapsamlı küçükbaş hayvancılık etkinliği olan Doğu Akdeniz Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı'nda da yabancı çoban sorunun küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunlarından biri olarak öne çıktığını anımsatan Hasan Kılınç, “Yabancı çoban sorunun çözümü noktasında umutluyuz. Girişimlerimizi hızlandırdık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yabancı çoban çalıştırılması ile ilgili bir tereddüdü yok. Çözüm noktası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Birlik olarak Bakanlık ile birçok yazışma yaptık. Çözümü noktasında epey yol kaydedildiği kanaatindeyiz” dedi.



Asgari ücretin çok üstünde bir maaşa sahip olmalarına rağmen bir dönem Türkiye'de çobanlığın yapılmak istenmeyen meslekler arasında yer aldığını belirten Hasan Kılınç, “Çobanlık mesleği statü kaybetti, modernleşen dünyaya entegre olamadı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı girişimleri ile Çobanlık, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından meslek olarak tanımlandı. Ayrıca yine Bakanlığın girişimleri ile sürü yöneticisi elemanı benim projesi uygulanıyor. Proje kapsamında çobanlara eğitim veriliyor, eğitimi tamamlayan ve sertifika alan çoban çalıştıran işletmelere 5 bin TL destek veriliyor. Yaşam alanları da kolaylaştırıldığında özelikle köyde yaşayan genç nüfus için çobanlık mesleği talep görecektir” dedi.