

Danıştay, Emniyet Atama ve Terfi Yönetmeliği'ni iptal etti. Karar, sınava giren 3 bin 500 komiser yardımcısı, komiser, amir, 2. ve 3. sınıf emniyet müdürü ile emniyet müdür yardımcısına yazı ile bildirildi.



Sıkıntıyı aşmak için çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay'ın öne sürdüğü hukuki gerekçeleri de gözönüne alarak yeni yönetmelik çıkartacak.



Terfi ve atamaların 2015 tarihinden önce olduğu gibi yeniden kurul kararıyla yapılmasının değerlendirildiği öğrenildi.