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3 BİN 500 EMNİYET MENSUBUNUN SINAVI İPTAL


3 BİN 500 EMNİYET MENSUBUNUN SINAVI İPTAL
Tarih : 01 Nisan 2016, 17:47
Puan Ver : 3 Bin 500 Emniyet Mensubunun Sınavı İptal(6/10)3


Danıştay, Emniyet Atama ve Terfi Yönetmeliği'ni iptal etti. Karar, sınava giren 3 bin 500 komiser yardımcısı, komiser, amir, 2. ve 3. sınıf emniyet müdürü ile  emniyet müdür yardımcısına yazı ile bildirildi.



Sıkıntıyı aşmak için çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay'ın öne sürdüğü hukuki gerekçeleri de gözönüne alarak yeni yönetmelik çıkartacak.



Terfi ve atamaların 2015 tarihinden önce olduğu gibi yeniden kurul kararıyla yapılmasının değerlendirildiği öğrenildi.








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