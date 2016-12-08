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3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Aydın ve Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Tunç görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 13:11
Puan Ver : 3 Belediye Başkanı Görevlerinden Uzaklaştırıldı(10/10)12


İçişleri Bakanlığınca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç'un görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.



3 BELEDİYEYE ATAMA



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yenişehir İlçe Kaymakamı Mehmet Özel'in Yenişehir Belediye Başkan Vekilli, Kayapınar İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Çukurca İlçe Kaymakamı Mehmet Mut'un ise Çukurca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.



 



kaynak:ntv








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