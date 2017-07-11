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3 Ayrı Suçtan 21 Yıla Kadar Yargılanan HDP Milletvekili Leyla Zana Beraat Etti

3 AYRI SUÇTAN 21 YILA KADAR YARGILANAN HDP MİLLETVEKİLİ LEYLA ZANA BERAAT ETTİ

Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın beraatine karar verildi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:02
Puan Ver : 3 Ayrı Suçtan 21 Yıla Kadar Yargılanan Hdp Milletvekili Leyla Zana Beraat Etti(6/10)2

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları nedeniyle 8 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

MAHKUMİYETİ İÇİN YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana'nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Zana'nın avukatı İbrahim Çeliker, mütalaaya bir diyeceklerinin olmadığını, mahkemenin savcının mütalaasına ilişkin karar vermesini talep etti. Mahkeme Zana'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suçu ve suçluyu övmek" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından sanığın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zana, 8 Şubat'ta Diyarbakır'da gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı. Zana hakkında hazırlanan 156 sayfalık iddianame, Demokratik Toplum Kongresi'nde yürüttüğü faaliyetleri, 2012 yılında yasaklanan Newroz etkinliğine ve yaşamını yitiren PKK'lilerin cenazesine katılması ve 2012 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşma suçlama konusu yapılmıştı. Zana, 2012 yılında katıldığı Newroz etkinliğinde "örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işareti yapmak" ile suçlanmıştı. Zana, "örgüt üyesi olmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Suçu ve suçluyu övmek" iddiaları ile suçlanıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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