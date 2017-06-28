Çalışarak düşük maaş alacağına çalışmadan devlet yardımı alanlara kötü haber... Kendisine önerilen işleri 3 kez kabul etmeyenin devlet yardımı kesilecek.



Sosyal yardımla yaşanların bu duruma alışmaması ve istihdam edilmesi için çok önemli bir adım geldi.



Bu kişileri istihdam eden işverene teşvik verilecek. Kendisine önerilen işi 3 kez kabul etmeyenin yardımı ise 1 yıl kesilecek.



Sosyal yardımların amacı, kişilerin yoksulluğa düşmelerinin engellenmesi. Yani, sosyal yardım alan kişiye sağlanan desteklerin miktarı, ortalama gelir seviyesinin altındadır.







kaynak:ntv