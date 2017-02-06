Ünlü Oyuncu Hazal Kaya Aylar Sonra Ortaya Çıktı
Bunu Sakın Yapmayın Yoksa Bebeğiniz Depresyona Girer!
3 Ay Ömrün Kaldı Denilince Bakın Ne Yaptı!
Artık İş Yeri Açmadan Da Bunu Yapabileceksiniz!
Ece Erken'den Flaş Karar!
Simon Kjaer Aynı Olaya Maruz Kaldı
Türk Askeri Işid'den Alınan Köyde
El Bab'da Son Durum: Tamamen Kuşatıldı
Dünyanın Kesintisiz En Uzun Uçuşu Yapıldı
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Adil Gür'den Çarpıcı Mhp Yorumu
'tecavüze Uğradım' Diyen Esra Ersoy'dan Flaş Açıklamalar
Galatasaray'da Tek Hedef Lig
Adana'daki Yurt Faciasında Yeni Gelişme!
Ankara Da Darbeci Askerlere Yönelik İlk Dava
Türkiye Varlık Fonu Birçok Katkı Sağlayacak
Trump 'suçlu'yu Buldu: Eğer Bir Şey Olursa...
Göz Tembelliği Tedavisinde Sınır 8-9 Yaş
Genelkurmay Başkanı Akar Mardin'de
Tuba Büyüküstün Ve İbrahim Kutluay Yasak Aşk Yaşıyor

3 ay ömrün kaldı denilince bakın ne yaptı!

3 AY ÖMRÜN KALDI DENİLİNCE BAKIN NE YAPTI!

68 yaşındaki Ali Karataş, doktorların 3 ay ömür biçtiği kolon kanseri hastalığını Akdeniz sahillerinde yendi

Tarih : 06 Şubat 2017, 13:31
Puan Ver : 3 Ay Ömrün Kaldı Denilince Bakın Ne Yaptı!(7/10)4


TEKRAR YAŞAMA TUTUNDU



Köy Hizmetleri'nde 35 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Ali Karataş, 6 yıl önce kolon kanserine yakalandı. Doktorunun, 3 ay ömrünün kaldığını söylediğini belirten Ali Karataş, deniz sahili bulunan Erzin İlçesi'ne taşındı. Burada tekrar yaşama tutunan Karataş, hastalığı yendi. Karataş, şöyle dedi:



"Rahatsızlığımdan dolayı 6 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gittim. Burada ameliyat oldum ve 1 yıl kemoterapi tedavisi gördüm, 1 yıl bağırsaklarım dışarıda gezdim. Bu sırada doktorlar çocuklarıma '3 ay yaşar, ya da yaşamaz' demiş. Buraya geldiğimde 2 kişinin kolları arasında sahile gidebiliyordum. Buranın temiz ve stressiz havası ve biraz da bakım ile kolon kanserini yendim ve şuanda hiç bir şikayetim yok. Buranın havasına temizliğine alıştım."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 3  Ay  Ömrün  Kaldı  Denilince  Bakın  Ne  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER