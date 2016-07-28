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2'Sİ BÜYÜKELÇİ 88 KİŞİNİN BAKANLIKLA İLİŞİĞİ KESİLDİ !


2'Sİ BÜYÜKELÇİ 88 KİŞİNİN BAKANLIKLA İLİŞİĞİ KESİLDİ !
Tarih : 28 Temmuz 2016, 13:49
Puan Ver : 2'si Büyükelçi 88 Kişinin Bakanlıkla İlişiği Kesildi !(10/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 2 tane büyükelçinin bakanlıktan ilişiğini kestik. Geçen sene zaten bu terör örgütüyle bağlantısı, teması tespit edilen 34 kişiyi göndermiştik. Onların da devletle ilişiği kesildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Merkezde bulunan 88 kişinin de ilişiğini kestik" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün hedeflerinden olan ve 50 şehidin verildiği Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"Şimdi hesap zamanı"



"Burada darbe girişiminde bulunan hainler, alçaklar lazer güdümlü füzelerle kahraman polisimizi hedef almışlardır" diyen Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:



"Aynı şekilde tesisatı hedef almışlardır. Önceden bilinçli bir şekilde plan yapmışlar ve bu plan çerçevesinden saldırılarını gerçekleştirmişlerdir. Amaçları bu giriştikleri hain darbeye karşı en güçlü mücadeleyi yapabilecek polisimizi ve özel harekatımızı etkisiz hale getirmek ve darbe girişimini başarmak. Sadece burada değil İstanbul olsun Ankara İl Emniyet olsun birçok yerde polisimizi bu şekilde hedef almalarına rağmen, kahraman polisimiz bugüne kadar Türkiye'ye karşı tüm tehditlere karşı, teröre karşı canını feda edercesine, şehit olmak uğruna mücadele ettiyse, milletimizle birleşerek bu darbecilere, hainlere karşı da mücadelesini sürdürmüştür. Şu anda da bu mücadele devam etmektedir. Şimdi hesap zamanı. Bunların hukuk çerçevesinde hesabı sorulacaktır. Bir emekli polisimiz buraya, bu darbe girişiminde mücadele etmek için geliyor. Yine burada görevli imamımız, birlik bütünlük için sela okuduktan sonra kahraman polislerimizin yanına geliyor ve o da orada şehit oluyor. Toplam 50 şehidimiz var. Yaraları sarıyoruz, arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Milletçe bunun da üstesinden geleceğiz ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."



"2'si büyükelçi 88 kişinin bakanlıkla ilişiği kesildi"








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