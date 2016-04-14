

AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma çerçevesince Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen kaçak göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Bozkır kaçak göçmenlerdeki ikinci dalganın önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ve bu sefer gelenler arasında daha çok Suriyeli olacağını belirtti.



Bozkır konuyla ilgili açıklamasında 20 Mart tarihinden sonra 5 Yunan adasına kaçak yollarla giren mültecilerin geri alınacağının altını çizdi.