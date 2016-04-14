2'NCİ MÜLTECİ GRUBU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK
AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma çerçevesince Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen kaçak göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bozkır kaçak göçmenlerdeki ikinci dalganın önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ve bu sefer gelenler arasında daha çok Suriyeli olacağını belirtti.
Bozkır konuyla ilgili açıklamasında 20 Mart tarihinden sonra 5 Yunan adasına kaçak yollarla giren mültecilerin geri alınacağının altını çizdi.
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