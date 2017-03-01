Gülan Grup inşaattan sonra otomotiv sektörüne de el attı. Sancaktepe'de hayata geçirilecek Otostat, 200 milyonluk yatırıma sahip. Projede metrekare fiyatları ise 4.500 TL'den başlıyor



Gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği konut projeleriyle tanınan Gülan Grup, otomotive de yatırım yapma kararı aldı. Şirket, 200 milyon TL'lik yatırımla otomobil AVM'si Otostat'ı hayata geçirmek için kolları sıvadı.



Gülan Grup, 324 dükkân kapasitesiyle, projeyi ikinci el otomotiv satış üssü yapmayı hedefliyor. Yetkili bayiler, 2'nci el pazarında hizmet veren firmalar, galeriler ve otomobil tedarikçilerini bir araya toplayacak olan Otostat, Sancaktepe'de kuruluyor. 130 bin metrekarede teras dahil her kata bağımsız giriş imkânı olan 4 katlı kompleks, 340 bağımsız birimden oluşacak.



Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, Otostat'ta bir otomotiv galerisinin tüm ihtiyaçlarının ortak hizmetler sayesinde karşılanacağına dikkat çekti. Gülan, bir galerinin sadece gece güvenlik elemanı için aylık 3 bin TL ödediğinin altını çizerek Otostat'ta önemli tasarruf sağlanacağını ifade etti.







kaynak:sabah