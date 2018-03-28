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2'nci Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme! Kurucusu gözaltına alındı

2'NCİ ÇİFTLİK BANK SKANDALINDA YENİ GELİŞME! KURUCUSU GÖZALTINA ALINDI

Çiftlik Bank gibi binlerce insanı dolandıran Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, gözaltına alındı.

Tarih : 28 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : 2'nci Çiftlik Bank Skandalında Yeni Gelişme! Kurucusu Gözaltına Alındı(5/10)1

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL'lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur.

GÖZALTINA ALINDI

Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı. İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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