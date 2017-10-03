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2B Arazisi İşlemlerinde Başvuru Süresi Uzatıldı

2B ARAZİSİ İŞLEMLERİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Kamuoyunda 2B olarak bilinen, orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 6 ay daha uzatıldı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : 2B Arazisi İşlemlerinde Başvuru Süresi Uzatıldı(9/10)5

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ZAMANINDA BAŞVURMAYANLAR İÇİN SÜRE 1 YIL UZATILDI

2B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin süresinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlara verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin zamanında başvuruda bulunmayanlara da 1 yıl daha süre tanındı. Söz konusu karar, 7 Eylül'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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