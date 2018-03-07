2B olarak bilinen, orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili satın alma başvuruları için bugün son gün.



2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksidini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre bugün sona eriyor.



7 MİLYAR LİRA TAHSİLAT YAPILDI



Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlara göre, bu kapsamdaki satışı mümkün taşınmazlara başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldı.



Bu taşınmazların 10.5 milyar lirayı bulan bedelinden 7.3 milyar lirasının tahsil edildi, kalan tutar ise taksite bağlandı.



Bakan Ağbal geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart'a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" demişti.



























Kaynak: haberinburada



