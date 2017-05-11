Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

29 yıllık türk bankası geri dönüyor!

29 YILLIK TÜRK BANKASI GERİ DÖNÜYOR!

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinde Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ile ilgili maddesi TBMM'de kabul edildi

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:44
Puan Ver : 29 Yıllık Türk Bankası Geri Dönüyor!(8/10)10


Reuters'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin ilgili 10. maddesi ile emlak Bankası'nın marka değeri bilinirliği ve aktif varlıklarının yeterliliği dikkate alınarak, bu çerçevede tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal komisyonda yaptığı açıklamada, "Bu yasal düzenlemenin sonunda BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve banka faaliyete geçecek. Şu aşamada banka için bir özelleştirme ya da sektörel banka yapma planlarımız yok" dedi.



Ağbal önce bankanın yeni yönetiminin belirleneceğini ardından bu yönetimin hükümete bankanın geleceğine ilişkin bir plan getireceğini belirtti.



Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de bankanın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çekerek "Bunu yok etmek doğru değil" dedi.



Görüşmeler sırasında verilen bilgilere göre bankanın şu an 256 milyon dolar karşılığı özsermayesi bulunuyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 29  Yıllık  Türk  Bankası  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER