29 EKİM'İ KANA BULAYACAKLARDI! AVM BOMBACILARINI, İSTANBUL'DAKİ İKİ YANGIN ELE VERDİ
Alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken biri yaralı yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.
HÜCRE EVİNDE İNCELEME YAPILDI
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, önceki gün Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken birisi vurularak yakalanan Mücahit Ş, Can Y, Sezgen P. ve Hatice Y'nin yaşadıkları hücre evlerinde inceleme yapıldı.
ARKALARINDA BOMBA DÜZENEKLERİ BIRAKTILAR
Şüphelilerin 27 Ekim'de önce yangın çıkarıp sonra patlatmaya çalıştığı Esenyurt'taki hücre evinde yapılan aramada, 4 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzenek bulunduğu öğrenildi.
ARNAVUTKÖY'DEKİ HÜCRE EVİNDE DÜZENEK BULUNDU
Aynı şekilde yakılıp patlatılmaya çalışılan Arnavutköy'deki hücre evinde ise 25 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirildiği ifade edildi.
İşte AVM bombacıları
BOMBALI ARAÇ, AVM OTOPARKINDA
Alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan bombalı araç ve motosiklette ise amonyum nitrat ve bilye ile güçlendirilmiş bomba düzeneğinin yanı sıra 4 sırt çantalı canlı bomba yeleği, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi.
Şüphelilerin bombalı aracı hazırladıktan sonra gelen talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve evlerde düzenekler kurarak, yangın ve sonrasında meydana gelecek patlamayla evdeki delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi.
Arnavutköy'deki hücre evi bu hale gelmişti...
BOMBANIN ŞİDDETİNİ ARTTIRMAK İÇİN SLİKON VE PUDRA ŞEKERİ
Şüphelilerin iki evde kurdukları bomba düzeneklerinin patlatılması sırasında şiddeti artırmak için evdeki boşlukları silikonla kapattığı ve odaların köşelerine pudra şekeri döktüğü belirlendi.
29 EKİM KUTLAMALARINI HEDEF ALDILAR
Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bombalı saldırı gerçekleştirip daha sonra farklı noktalarda canlı bomba saldırısı yapmayı hedeflediği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Emniyetteki ifade işlemleri henüz başlamayan 4 şüphelinin ifadelerinin ilerleyen günlerde uzman ekiplerce alınacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
- Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar