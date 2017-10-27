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29 Ekim'de İstanbul'da Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ATATÜRK KOŞUSU NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle 29 Ekim'de 16:00-18:00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tarih : 27 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : 29 Ekim'de İstanbul'da Atatürk Koşusu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak(10/10)6

Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

29 EKİM'DE 16:00-18:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Atatürk Koşusu nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR

Baraj Yolu Caddesi (Nato kavşağından Necip Fazıl Bulvarı kavşağına kadar olan kısım), NATO Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi kavşağından Ebubekir Caddesi kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhatpaşa Köprüsü'nden 3. Cadde'ye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA BELİRLENDİ

Açıklamada, alternatif güzergah olarak, 75 Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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