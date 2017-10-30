29 EKİM'DE ANKARA'DA BELİREN ATATÜRK SİLUETİ, VATANDAŞLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
29 Ekim günü Ankara'da gökyüzünde beliren Atatürk silueti görenlerin ağzını açık bıraktı.
29 Ekim günü tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken Ankara'da gökyüzüne yansıyan Atatürk silueti amatör kameraya yansıdı.
29 EKİM'E DENK GELDİ
Görüntülerde bulutlar Atatürk'ün yandan çekilmiş profilini oluşturuyor. Bulutların görüntüsünü gören vatandaşlar ise şaşkınlığa uğradı. Görüntülerin 29 Ekim'e denk gelmesi ise dikkat çekti.
ARDAHAN'DA HER YIL OLUYOR
Hatırlanacağı üzere Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında da 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti her yıl aynı tarihlerde ortaya çıkıyor.
Atatürk silüeti, ilk defa 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldü. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Kumru, 1988 yılında bu fotoğrafıyla bir gazetenin düzenlediği amatör fotoğrafçılık dalında birincilik ödülü elde etti. Bu arada Damal ilçesinde 1995'den itibaren temmuz ayı içinde Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri düzenleniyor.
Kaynak: haberinburada
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