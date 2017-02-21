28 ŞUBAT DAVASINDA 87. DURUŞMA YARIN
28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması yarın yapılacak.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın 09.30'da başlayacak duruşmanın son celsesinde, 28 Şubat döneminde DYP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunması dolayısıyla "tanık" olarak dinlenmek üzere daha önce davetiye çıkarılan Tansu Çiller'in yeniden çağrılmasına karar verilmişti.
kaynak:AA
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