Nusaybin'de 4 Terörist Öldürüldü
Türk Akımı'nda Flaş Gelişme!
Milyonların Beklediği Tasarı Meclis'te!
28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın
Trafik Sigortası Primleri 400 Liraya Kadar Düşecek
İos Ve Android İçin Yeni Pokemon Oyunu Geliyor
Zenfone 3 Go Fiyatı Ortaya Çıktı
Samsung Yeni İşlemcisini Duyurdu!
Tsk: El Bab'da 1 Asker Şehit
Lg G6 İçin Yeni Görseller Sızdırıldı!
Microsoft: Pc'ye Özel Oyunlar Gelecek
Hydrogen Os 3.0 Yayınladı
Blackberry, Gartner Raporuna Sert Çıktı!
Fazla Kilo Alımı Hamileliği Zorlaştırıyor
Çiftlerin Cinsel Hayatını Bitiriyor!
Volkan Demirel'e Sözleşme Şoku
Rus Havayolları Türkiye'ye Ek Seferlere Başlıyor
Leyla Lydia Tuğutlu İlk Kez Sevgilisiyle Görüntülendi
Buram Buram İnternet: Artık Kokular Da Gönderilecek!
Ömer Halisdemir'i Şehit Eden Darbeciler Hakim Karşısında!

28 ŞUBAT DAVASINDA 87. DURUŞMA YARIN


28 ŞUBAT DAVASINDA 87. DURUŞMA YARIN
Tarih : 21 Şubat 2017, 10:58
Puan Ver : 28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın(7/10)9


28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı davanın 87. duruşması yarın yapılacak.



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın 09.30'da başlayacak duruşmanın son celsesinde, 28 Şubat döneminde DYP Genel Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunması dolayısıyla "tanık" olarak dinlenmek üzere daha önce davetiye çıkarılan Tansu Çiller'in yeniden çağrılmasına karar verilmişti.



 



kaynak:AA








Etiketler: 28  Şubat  Davasında  87  Duruşma  Yarın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER