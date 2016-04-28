

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu



İstanbul: Az bulutlu 19



Bursa: Az bulutlu 22



İzmir: Az bulutlu ve açık 25



Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğusu yer yer parçalı bulutlu 24



Samsun: Parçalı bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26