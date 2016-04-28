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28 nisan 2016 yurtta hava durumu

28 NİSAN 2016 YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Tarih : 28 Nisan 2016, 09:14
Puan Ver : 28 Nisan 2016 Yurtta Hava Durumu(10/10)7



Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: Az bulutlu 19

Bursa: Az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğusu yer yer parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26









Etiketler: 28  Nisan  2016  Yurtta  Hava  Durumu    haber

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