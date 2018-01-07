28 MİLYONLUK TRANSFER, İNGİLTERE'YE GİDERKEN BİDONLA TURŞU GÖTÜRDÜ
İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'ye giderken sarı kapaklı turşu bidonu götürdü.
Geçtiğimiz günlerde Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun bugün 6 parça valizle Londra'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.
"28 MİLYON EURO DA OLSAN O TURŞU GİDECEK"
Cenk Tosun'un İngiltere'ye turşu bidonu götürmesi Twitter'da espri konusu oldu. Cenk Tosun'un Londra'ya götürdüğü sarı kapaklı turşu bidonu ile ilgili sosyal medya kullanıcıları, "Turşu önemli", "28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek", "Turşu iyidir, kuvvet verir" gibi yorumlarda bulundular.
Kaynak: haberinburada
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