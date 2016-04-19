O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

28 ilde dev 'şikede kumpas' operasyonu

28 İLDE DEV 'ŞİKEDE KUMPAS' OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY "Şikede kumpas" soruşturması soruşturması kapsamında 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarih : 19 Nisan 2016, 09:41
Puan Ver : 28 İlde Dev 'şikede Kumpas' Operasyonu(7/10)7


Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde "terör örgütü kurmak", "terör örgütüne üye olmak", "yasa dışı dinleme" gibi iddialara yönelik 6'sı tutuklu 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının başka dosyalardan tutuklu olduğu öğrenilirken, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 



Karar doğrultusunda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında gazeteci, avukat ve polislerin de bulunduğu öğrenildi.



Ekipler şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlatırken operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şahıslar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: 28  İlde  Dev    Şikede  Kumpas    Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER