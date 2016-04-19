28 İLDE DEV 'ŞİKEDE KUMPAS' OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY "Şikede kumpas" soruşturması soruşturması kapsamında 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde "terör örgütü kurmak", "terör örgütüne üye olmak", "yasa dışı dinleme" gibi iddialara yönelik 6'sı tutuklu 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının başka dosyalardan tutuklu olduğu öğrenilirken, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında gazeteci, avukat ve polislerin de bulunduğu öğrenildi.
Ekipler şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlatırken operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şahıslar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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