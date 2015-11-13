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27 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


27 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 13 Kasım 2015, 13:46
Puan Ver : 27 Terörist Öldürüldü(7/10)4


Teröristlerin hendek ve barikatları nedeniyle Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 11'inci gününe girdiği Silvan ilçesinde yaşanan şiddetli çatışmalar, bugün yerini derin bir sessizliğe bıraktı.





Ankara ve Diyarbakır'dan sevk edilen özel harekat polislerinin yanı sıra askerin de katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı operasyona ara verilen ilçede, silah ve patlama sesleri kesildi. Olası durumlara karşı bazı bölgelerinde zırhlı araçların bekletildiği ilçede yaşayan vatandaşlar sessiz bir güne uyanırken, operasyonlar nedeniyle dün karışan ilçenin diğer bölgelerinde ise hayat normale döndü.

Öte yandan, ilçenin 3 mahallesinde yasak süresince düzenlenen operasyonlarda örgüte büyük darbe vurulduğu öğrenildi. Hendek ve barikatların büyük oranda etkisiz hale getirildiğinin kaydedildiği ilçedeki operasyonlarda, şuana kadar 27 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.








Etiketler: 27  Terörist  Öldürüldü    haber

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