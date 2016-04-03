

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 156 oldu.







Operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 telsiz ele geçirildi. 5 el yapımı patlayıcının daha imha edilmesiyle operasyonda imha edilen toplam el yapımı patlayıcı sayısı 325'e yükseldi.







Şırnak'ta süren operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle kentte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 140'a çıktı. 1 tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 21 el yapımı patlayıcı da imha edildi. İmha edilen toplam el yapımı patlayıcı sayısı 318 oldu.







Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise devam eden operasyonda da 17 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 130 olduğu operasyonda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 36 şarjörü ile 2 bin 57 fişek, 10 R/A mühimmatı, 14 el bombası, 58 biksi makineli tüfek fişeği ve 1 telsiz ele geçirildi. Ayrıca, 36 el yapımı patlayıcının imha edilmesiyle operasyonda imha edilen toplam el yapımı patlayıcı sayısı 170'i buldu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 92 roketatar mühimmatı, 5 bin 500 Dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği ve 137 el bombası ele geçirildi.