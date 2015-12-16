27 RUS GEMİSİ TÜRKİYE TARAFINDAN TUTUKLANDI
Türkiye ile Rusya arasındaki kriz, Akdeniz'in yanı sıra Marmara, Ege ve Karadeniz'in de ısınmasına yol açtı.
Ankara'da denizcilik sektörüne yön veren karar mercilerinde görev yapan güvenilir kaynaklar, 24 Kasım'ı izleyen haftada, Rusya Federasyonu'nun 5 Türk bayraklı gemiyi, Karadeniz Memorandumu kapsamında yapılan denetimler sonucu limanlarında alıkoyduğunu (tutukladığını) söyledi. Kaynaklar, Rusya Federasyonu'nun daha sonra da Türk bayraklı gemileri alıkoymaya devam ettiğini belirterek “Bu rakam, dün itibarıyla 8'e ulaştı” dedi.
27'YE ÇIKTI
Türkiye, önce Rusya'nın bu tutumundan vazgeçmesini bekledi. Gemilerin tutulmaya devam etmesi üzerine Türkiye, “karşılıklılık” ilkesi çerçevesinde Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları uyarınca yaptığı denetimlerde, eksikleri tespit edilen Rus gemilerini Türk limanlarında tutmaya başladı. Kaynaklar, 8 Aralık'ta, Türk limanlarında alıkonulan Rusya Federasyonu bayraklı gemi sayısının 6 olduğunu belirterek “Bu rakam, dün itibarıyla 27'ye çıktı” dedi.
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