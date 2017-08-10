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27 Gündür Boğaz'da Aranan Furkan'ın Annesi: Bir Mucize Bekliyoruz

27 GÜNDÜR BOĞAZ'DA ARANAN FURKAN'IN ANNESİ: BİR MUCİZE BEKLİYORUZ

Beşiktaş Arnavutköy'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 27. gününde de devam etti. Furkan'ın acılı annesi "Bir mucize bekliyoruz." dedi.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : 27 Gündür Boğaz'da Aranan Furkan'ın Annesi: Bir Mucize Bekliyoruz(5/10)1

Beşiktaş Arnavutköy'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 27. gününde de devam etti. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar da katıldı.

"BİZ ÖLÜSÜNÜN VEYA DİRİSİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Arnavutköy Karaburun'da yapılması planlanan arama çalışmaları ise hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Arnavutköy Karaburu'ndaki çalışmaları takip etmek için oraya giden anne ve baba arama çalışmalarının yapılamaması nedeniyle tekrar Arnavutköy Akıntı Burnu'na geldi.Burada basın mensuplarına açıklama yapan baba Memduh Yıldırım, "Biz Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Arnavutköy Karaburun'da arama yapılması için bir talepte bulunduk.Bize o bölgeyi yarın arayacağız dediler. Bugün Furkan'ın denize girdiği yerde arama çalışması yapılıyor .Oğlum kaybolalı 25 gün oldu. Bir gelişme yok. Nereden çıkacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Sadece bekliyoruz. Allahtan ümit kesilmez ama denizin altındaki bir insan için nasıl ümit olsun. Biz ölüsünün veya dirisinin bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyoruz. Genelkurmay'dan bir talepte bulunmuştuk. Bize bir gemi gönderdiler. Burada arama çalışması yapıyorlar.Sonucunu bekleyeceğiz" dedi

FURKAN'I RÜYASINDA GÖRDÜ

Baba Memduh Yıldırım "Komşumuzun 10 yaşındaki çocuğu 4-5 gündür Furkan'ı rüyasında görmüş.Orada oturduklarını ve denize girdiklerini daha sonra Furkan'ın kayalıkların arasında sıkışıp kaldığını görmüş.Furkan 'Babam ve annem beni buradan kurtarsın' dediğini söyledi.Biz de o rüya nedeniyle Karaburun'a gittik. Kendi gözlerimizle oraları gördük. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan o bölgenin aranmasını talep ettik. O bölgenin 18-20 metre derinlikte olduğunu söylediler. Onların arama çalışmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

ANNE KEZBAN YILDIRIM: BİR MUCİZE BEKLİYORUZ

Konuşmakta güçlük çeken Anne Kezban Yıldırım, "Çok zor durumdayız. 27 gündür bekliyoruz. Bir mucize bekliyoruz. 27 gündür eve gitmedik. Burada bekliyoruz" şeklinde konuştu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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