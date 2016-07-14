27 BAŞBAKAN GÖREN 104 YAŞINDAKİ MEHMET SABRİ SAĞ VEFAT ETTİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören 104 yaşındaki Mehmet Sabri Sağ, hayatını kaybetti. Hayatı boyunca pek doktora gitmediği söylenen Sağ'ın iki çocuğu ve 7 çocuğu bulunuyor.
Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören 104 yaşındaki Mehmet Sabri Sağ, hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlısı Mehmet Sabri Sağ, 104 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca 1960 ve 1980 darbelerini, 12 Cumhurbaşkanı ile 27 Başbakanı gören 104 yaşındaki Mehmet Sabri Sağ'ın iki çocuğu ve 7 torunu var.
Hayatı boyunca çiftçilikle uğraşan Sağ'ın pek doktora gitmediği ve sağlığı için daha çok süt ve süt ürünleri tükettiği belirtildi. Mahalleli tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kişiliğe sahip ve 2 senedir yatalak olan Sağ, son dönemde çocuklarının yardımıyla ihtiyaçlarını gideriyordu. Ayrıca Sağ'ın her gün yürüyüş yaptığı ve askerlik haricinde köy dışına çıkmadığı ifade edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar