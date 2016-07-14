

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören 104 yaşındaki Mehmet Sabri Sağ, hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlısı Mehmet Sabri Sağ, 104 yaşında hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca 1960 ve 1980 darbelerini, 12 Cumhurbaşkanı ile 27 Başbakanı gören 104 yaşındaki Mehmet Sabri Sağ'ın iki çocuğu ve 7 torunu var.







Hayatı boyunca çiftçilikle uğraşan Sağ'ın pek doktora gitmediği ve sağlığı için daha çok süt ve süt ürünleri tükettiği belirtildi. Mahalleli tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kişiliğe sahip ve 2 senedir yatalak olan Sağ, son dönemde çocuklarının yardımıyla ihtiyaçlarını gideriyordu. Ayrıca Sağ'ın her gün yürüyüş yaptığı ve askerlik haricinde köy dışına çıkmadığı ifade edildi.