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26 bin kişi organ bekliyor

26 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda organ bağışının önemine dikkat çekmek için Yeditepe Üniversitesi, bir farkındalık toplantısı düzenledi.

Tarih : 03 Kasım 2016, 08:51
Puan Ver : 26 Bin Kişi Organ Bekliyor(6/10)7


Toplantıda 10 yıl önce kadavradan böbrek nakliyle ikinci hayatına başlamış olan Sabah gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen Balcı da konuşmacı olarak katıldı. Balcı, hastalık döneminde yaşadıklarını üzerinden organ naklinin ve bağışının önemini anlattı.



 



"HASTALARIMIZI KAYBEDECEĞİZ"



3-9 Kasım'da kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen toplantıda söz alan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek, organ bağışı hakkında önemli veriler paylaştı. 2015'te Türkiye genelinde 1969 adet beyin ölümü saptandığının ve bunların 470'inin yakınlarının organ bağışına bulunduğuna değinerek sözlerini şöyle sürdürdü. "2016 Nisan ayı itibarı ile Türkiye genelinde organ bekleyen taplam 25 bin 798 hastamız var. Bu hastalarımız için zamanında organ bulunamazsa hepsini ne yazık ki kaybedebiliriz" dedi. Organ bağışının önemine dikkat çeken Başhekim Yardımcısı ve Sabah gazetesi yazarı Yard. Doç. Dr. Halit Yerebakan da "Ülkemizde her yıl binlerce kişi organ nakli için sıra beklerken hayatını kaybediyor. Farkındalık artsa da organ bağışı oranları hala yetersiz. Son yıllarda organ nakli hakkında verilen eğitimler ve teşvik edici tanıtımlar farkındalığı artırsa da hem hasta hem de verici için cevaplanması gereken sayısız soru, gündemdeki yerini koruyor" diyerek öncelikle hastaların ve ailelerin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğine değindi. Ayrıca toplantıya yakın zamanda organ bağışı ile hayata tutunan Hayri Kaçar ve Recep Şenol da katıldı. Kaçar ve Şenol nakil öncesi ve sonrası yaşadıklarını basın mensupları ile paylaştı.








Etiketler: 26  Bin  Kişi  Organ  Bekliyor    haber

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