

Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüpte tam anlamıyla deprem yaşandı. Bruma'nın, hocası Tudor'a saha içinde posta koyması ve 18. dakikada oyundan alınmasıyla başlayan kriz, yenilginin ardından soyunma odasında devam etmişti. Başkan Dursun Özbek, Tudor'un talebi ile Cenk Ergün'ün çağrısının ardından soyunma odasına inmek zorunda kalmıştı. beINSPORTS'un haberine göre; işte soyunma odasında yaşanan şok diyaloglar... Özbek, tüm takıma seslenerek, "Şu giydiğiniz formadan utanın. Benim gözüm yaşlandı. Gördüğüm kadarıyla siz çok rahatsınız ve başka şeylerin peşindesiniz" dedi.







DE JONG'DAN ŞOK ÇIKIŞ: HOCAYI DEĞİŞTİRİN...



Bunun üzerine söz alan Muslera, "Çok fazla hoca ve sistem değiştirdik, bir türlü uyum sağlayamadık" ifadesini kullanırken, Özbek'in cevabı ise, "Hamza hoca kötü, Denizli kötü, Tudor kötü, herkes kötü! Sizin hiç mi suçunuz yok?" şeklinde oldu. Başkanın bu serzenişlerine De Jong'dan şok bir yanıt geldi. Hollandalı oyuncu "Her kulüpte inişler çıkışlar olur ama 25 oyuncuyu değiştiremeyeceğinize göre hocayı değiştireceksiniz" diyerek akıl vermeye çalıştı. Bunun üzerine çok sinirlenen başkan Dursun Özbek, "25'inizi birden gönderirim, Igor Tudor burada kalacak" diyerek De Jong'a tepki gösterdi.







KULÜBÜN ONURU SÖZ KONUSU, İZİN DİYORSUN!



Teknik direktör Tudor'un zaman zaman kadroya almadığı Wesley Sneijder de tartışmalara dahil oldu... İzin gününde antrenman yapacak olmasına sinirlenen Hollandalı futbolcu, "İki üç haftadır iyi oynuyoruz. Bir maç kötü oynadık diye mi ceza veriliyor? Bir maç yenildik diye izin günümüzde antrenman mı yapacağız? Ben buna karşıyım. Bunu hak etmedik" şeklindeki şikayetiyle başkanın yanında Tudor'un aşırı disiplin gösterisinde bulunduğunu ima etti. Bu sözlere yanıt Özbek'ten değil daha fazla dayanamayan Hırvat teknik adamdan geldi: "Burada bir kulübün onuru söz konusu sen hala izin diyorsun! Oyuncu oyunculuğunu, hoca da hocalığını bilmeli."







SİZİN HİÇ Mİ SUÇUNUZ YOK!



Tudor, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası izinleri iptal etmiş, öğrencileri ise isyan bayrağını çekmişti. Soyunma odasına inmek zorunda kalan Dursun Özbek'in, "Hamza hoca kötü, Denizli kötü, Tudor kötü, herkes kötü! Sizin hiç mi suçunuz yok?" diyerek, oyunculara rest çektiği ve kapının önünü gösterdiği öğrenildi.







SELÇUK: BURADA BULAMAZSIN!



Soyunma odasındaki hararetli toplantıda en dikkat çeken davranışlardan birisi de kaptan Selçuk İnan'ın çıkışıydı. Tüm takımın önünde Igor Tudor'a destek çıkan tecrübeli futbolcu, "Hocam iyi futbolcu arıyorsan, elini taşın altına sokacak oyuncu arıyorsan, burada bulamazsın. Bu hepimizin suçu" dedi. Başkan Dursun Özbek, soyunma odasında yaşanan gerilimli anlar sonrası Selçuk İnan'la Türk Telekom Arena'daki ofisinde özel bir görüşme yapmıştı.







kaynak:sabah