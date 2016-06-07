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256GB'lık iPhone 7 ne zaman çıkıyor ?

256GB'LIK İPHONE 7 NE ZAMAN ÇIKIYOR ?

Apple'un bu yıl çıkaracağı iPhone 7 ile birlikte 256GB depolama alanı seçeneği sunacağı neredeyse kesinleşti. Beklenen haber Apple'a yakın bir analistten geldi.

Tarih : 07 Haziran 2016, 12:03
Puan Ver : 256Gb'lık İphone 7 Ne Zaman Çıkıyor ?(9/10)11


Bildiğiniz gibi Apple yeni amiral gemisi iPhone 7'yi Eylül ayında satışa çıkaracak. Merakla beklenen yeni iPhone'un çok önemli değişiklikler içermesi beklenmiyor.



Kullanıcıların umut ettiği birçok yenilik 2017 yılında çıkacak iPhone 8'e anca yetişecek. Ancak bu durum iPhone 7'nin de önemli bazı değişikler içermeyeceği anlamına gelmiyor.



Bu yıl çıkacak iPhone'la birlikte gelecek değişikliklerin başında depolama alanı geliyor. Hatırlayacağınız gibi birkaç gün önce çıkan haberlerle birlikte yeni iPhone'un 16GB'lık bir versiyona sahip olmayacağı belli olmuştu.

Bugün gelen yeni bilgiler ise 256GB'lık bir iPhone 7 modelinin kullanıcıları beklediğini gösteriyor. Bir süredir gündemde olan bu dedikodu Apple'ı yakından takip eden bir analist tarafından doğrulandı.



Böylece 256GB depolama alanına sahip iPhone neredeyse kesinleşmiş oldu. Bu arada 256GB seçeneğinin sadece Plus versiyonu için olacağı da gelen söylentiler arasında. Ayrıca 3GB RAM seçeneğinin de sadece Plus modellerinde olacağı söyleniyor.








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