

Yıllık satışları 11.4 milyar dolar olan GKN bünyesinde 58 bin kişi çalışıyor.







Konuyla ilgili anlaşma, GKN'nin İngiltere'deki merkezi tarafından duyuruldu.







GKN Powder Metalurji CEO'su Peter Oberparleiter, satın alma ile ilgili büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, "Toz metal çok iyi işleyen bir firma ve bizim toz metal pazarındaki büyük varlığımızı tamamlayacak" dedi.







Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz Tozmetal Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Tanzer Kardeşler'den ise henüz bir dönüş olmadı. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre satın alma ile ilgili bir fiyat bilgisi paylaşılmazken, işlemin tamamlanması, ilgili kurumlarının onayının ardından gerçekleşecek.







kaynak:haber7