250 ŞEHİDİN ADI TEK TEK OKUNUP, HER BİRİ İÇİN IŞIKLAR YAKILDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde 250 şehidin isimleri tek tek okundu.
250 IŞIK YAKILDI
İsimler okunurken de temsili ışıklar yakıldı. Şehitleri temsilen 250 ışık göğe yükseldi.
Gökyüzüne yükselen ışıklar 15 Temmuz şehitlerini temsil etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar