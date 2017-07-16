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250 ŞEHİDİN ADI TEK TEK OKUNUP, HER BİRİ İÇİN IŞIKLAR YAKILDI


250 Şehidin Adı Tek Tek Okunup, Her Biri İçin Işıklar Yakıldı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : 250 Şehidin Adı Tek Tek Okunup, Her Biri İçin Işıklar Yakıldı(8/10)4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde 250 şehidin isimleri tek tek okundu.

250 IŞIK YAKILDI

İsimler okunurken de temsili ışıklar yakıldı. Şehitleri temsilen 250 ışık göğe yükseldi.

Gökyüzüne yükselen ışıklar 15 Temmuz şehitlerini temsil etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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