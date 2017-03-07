Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğu uyarısı üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 250 bin lira ile 2 milyon lira arasında teşvik verileceğini açıkladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ticaretindeki lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik teşvik vereceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğuna dikkati çekmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ürünlerin tarla ve pazar fiyatları arasındaki makasın daralması için harekete geçti.







AZAMİ YÜZDE 75 KARŞILANACAK







250 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, bu alandaki yatırımların azami yüzde 75'inin karşılanacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, söz konusu piyasadaki aracı sayısının azaltılmasına yönelik pilot uygulamanın başlatıldığını belirtti. Tüfenkci, uygulamada tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm yollarının da geliştirildiğini vurguladı.







kaynak:sabah