Katıldığı bir yardım etkinliğinde siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Sharon Stone, burada ünya çapında şöhret getiren 'Temel İçgüdü' filmindeki unutulmaz oturuşunu yaptı.

Bir dönem fırtına gibi esen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu Sharon Stone, Beverly Hills'te düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldı.

MEŞHUR OTURUŞUNU YAPTI

Siyah mini elbise giyen Sharon Stone, yüksek bir sandalyede oturarak konuşma yaptı. Bu görüntü, ünlü oyuncuya 34 yaşından sonra dünya çapında şöhret getiren 'Temel İçgüdü' filmindeki unutulmaz sahnesini hatırlattı.

İşte ünlü yıldızın o oturuşu;

Kaynak: haberinburada