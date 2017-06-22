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25 TÜRK ASKERİ KATAR'A GİDİYOR


25 TÜRK ASKERİ KATAR'A GİDİYOR
Tarih : 22 Haziran 2017, 09:08
Puan Ver : 25 Türk Askeri Katar'a Gidiyor(7/10)6


25 asker ve 5 zırhlı araç Katar'a gitmek üzere bugün yola çıkacak. Halen Katar'da 88 Türk askeri bulunuyor. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıkacak. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı öğrenildi.



İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.



 



kaynak:hürriyet








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