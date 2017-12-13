Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

HAKEM SERKAN ÇINAR'DAN DİREK KIRMIZI KART

Osmanlısporlu Tugay Kaçar, maçın 25. saniyesinde rakibine sert bir müdahalede bulundu ve hakem Serkan Çınar, cebinden direkt kırmızı kart çıkardı. Kırmızı kartla oyun duşunda kalan Turgay bir rekora da imza attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlk maçı 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor 1-1 biten rövanşın ardından tur atlayan taraf olurken, rekor denebilecek sürede kırmızı kart gören Turgay Kaçar, sosyal medyada da gündeme oturdu.

İşte Tugay Kaçar ile ilgili yapılan yorumlar:

Kaynak: haberinburada