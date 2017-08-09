2,5 MİLYONLUK ARACINA ZARAR GELMESİNİ İSTEMEDİ GAZETECİLERE SİTEM ETTİ
2,5 milyon liraya satın aldığı arabasına zarar gelmemesi için gazetecilere sitem eden ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, "Bizi teşhir etmeyin önümüze atlıyorlar" dedi.
Sivas'a vereceği konser için giderken havaalanında görüntülenen şarkıcı Mustafa Ceceli, 2,5 milyona aldığı lüks otomobilinin plakasının çekilmemesini istedi.
9 YILLIK EŞİNİ ALDATTI
9 yıllık eşini Selin İmer'le aldattıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ceceli, 2,5 milyon liraya satın aldığı Aston Martin otomobiliyle ilk kez görüntülendi.
ARACININ PLAKASININ SAKLANMASINI İSTEDİ
Sivas'ta vereceği konser öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yakalanan ünlü şarkıcı, otomobilinin plakasının saklanmasını istedi.
"CAMI PATLATIYORLAR"
Ceceli, "Bizi teşhir etmeyin. Sonra trafikte önümüze atlıyorlar ve otomobilimizin camını patlatıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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