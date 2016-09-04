

Geçtiğimiz hafta yeni gözdesi Galaxy Note 7 modelinin batarya problemi ile sarsılan ve satışları durdurmak zorunda kalan Samsung için kritik günler başladı. Gelen bilgiler aslında modelin ne kadar başarılı satışlar yaptığını da gözler önüne seriyor.















Reuters tarafından verilen bilgilere göre Galaxy Note 7 modeli toplamda 3 milyon adet olarak satış kanallarına dağıtıldı. Satılan rakam ise 2.5 milyon civarında. Zaten Samsung'un ayda 3 milyon üretim talimatı verdiği dile getiriliyordu ve modelin yol sonuna kadar 10 milyon rakamını asması bekleniyordu. Firmanın batarya sorunu nedeniyle 2.5 milyon civarında cihazı geri çağıracağı ifade ediliyor.















Samsung tüm müşterilere cihaz değişimi veya para iadesi yapıyor. Ayrıca cihazın satışı da durduruldu. Bu bakımdan ortaya oldukça büyük bir zarar çıkıyor. Tahminler yaklaşık 1.34 milyar dolar zarar olacağı yönünde.