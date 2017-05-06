Dünya teknolojisinin kalbi Silikon Vadisi'nde şubat ayında 1.9 milyon dolara satışa çıkarılan 80 yıllık bir ev, tam 2 milyon 550 bin dolara alıcı buldu. Pek de lüks sayılamayacak evin fahiş fiyata satılması, bölgede ev fiyatlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi



Silikon Vadisi'nin merkezi olan Bay Area'daki Palo Alto'da bulunan 1937'de inşa edilmiş ev, satış fiyatının 623 bin dolar üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Şirin bir köy evine benzeyen konutun 2 milyon 550 bin dolara satılması, bölgede konut fiyatlarındaki inanılmaz artışa örnek olarak gösteriliyor.



Konumu ve çevresindeki arazi nedeniyle emlakçıların gözdesi olan evin yıkılması ve yerine yeni bina yapılması bekleniyor.



ONBİNLERCE DOLAR KAZANIYORLAR AMA AYIN SONUNU ZOR GETİRİYORLAR



Bay Area'ya akın eden teknoloji girişimcileri ve yatırımcılar, her ne kadar büyük paralar kazansalar da bölgede el yakan konut fiyatlarından şikayetçi.







kaynak:habertürk