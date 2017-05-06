Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

2.5 milyon dolara satıldı, yıkılacak

2.5 MİLYON DOLARA SATILDI, YIKILACAK

Dünya teknolojisinin kalbi Silikon Vadisi'nde şubat ayında 1.9 milyon dolara satışa çıkarılan 80 yıllık bir ev, tam 2 milyon 550 bin dolara alıcı buldu. Pek de lüks sayılamayacak evin fahiş fiyata satılması, bölgede ev fiyatlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:13
Puan Ver : 2.5 Milyon Dolara Satıldı, Yıkılacak(10/10)10


Silikon Vadisi'nin merkezi olan Bay Area'daki Palo Alto'da bulunan 1937'de inşa edilmiş ev, satış fiyatının 623 bin dolar üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Şirin bir köy evine benzeyen konutun 2 milyon 550 bin dolara satılması, bölgede konut fiyatlarındaki inanılmaz artışa örnek olarak gösteriliyor.



Konumu ve çevresindeki arazi nedeniyle emlakçıların gözdesi olan evin yıkılması ve yerine yeni bina yapılması bekleniyor.



ONBİNLERCE DOLAR KAZANIYORLAR AMA AYIN SONUNU ZOR GETİRİYORLAR



Bay Area'ya akın eden teknoloji girişimcileri ve yatırımcılar, her ne kadar büyük paralar kazansalar da bölgede el yakan konut fiyatlarından şikayetçi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 25  Milyon  Dolara  Satıldı  Yıkılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER