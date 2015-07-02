Android'in uygulama marketi Google Play Store'da geçtiğimiz günlerde yapılan bir elemede 25 MB altı yani küçük boyutlu en iyi 10 Android oyunu seçildi.



Android'in uygulama marketi Google Play Store'da geçtiğimiz günlerde yapılan bir elemede 25 MB altı yani küçük boyutlu en iyi 10 Android oyunu seçildi. Oyun yapımcılarını teşvik ederek daha küçük boyutlu ancak daha eğlenceli oyunlar yapılmasını sağlamak amacıyla yapılan elemede, boyutlarına rağmen oldukça eğlenceli en iyi 10 Android oyununu sizler için bir araya getirdik.



İnternet imkanının kısıtlı, Wi-fi erişiminin olmadığı noktalarda, hücresel veri üzerinden indirebileceğiniz oldukça ufak boyutlu ancak oldukça eğlenceli oyunlar olduğunu biliyor muydunuz? Veya şöyle söyleyelim, hafızası neredeyse tamamen dolu olan telefonunuzdan sadece 3-5 fotoğraf silerek yükleyebileceğiniz eğlenceli oyunlar var!



Google'ın Play Store isimli uygulama marketinde yaptığı seçmelere giren, 25 MB'ın altında en iyi 10 oyunu sizler için bir araya getirdik. Araba yarış oyunu, zombi oyunu, tur bazlı RPG oyunu, zindan temalı nostaljik oyunlar gibi hepsi farklı kategorilerde oyunları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Oyunların çoğu ücretsiz ancak aralarda bazıları ücretli. En çok hangi oyunu beğendiğinizi yorumlarda bize yazmayı unutmayın!



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