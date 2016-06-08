

Kırşehir Müftülüğü'nün camilerde çalıştırmak için talep ettiği 25 kişi için açılan iş ilanına bin kişi müracaat etti. Beklenenin üzerinde iş başvurusu olunca yetkililer çareyi kura çekmekte buldu.







Kırşehir Müftülüğü ile İŞKUR işbirliğinde Toplum Yararına Programlar (TYP) dahilinde 25 kişilik hizmetli kadrosu için iş ilanı duyurusu yapıldı. Talep edilen iş ilanına bin kişi başvuruda bulununca Müftülük konferans salonu ve bahçesinde uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer, beklenenin üzerinde iş başvurusu olunca çareyi kura çekmekte buldular.







Kura çekme işlemi öncesi vatandaşları bilgilendiren İŞKUR İl Müdürü Ömer Faruk Akyol, "Her zaman olduğu gibi bu sefer de Toplum Yararına Programı kapsamında Müftlülük, İl Özel İdare, Belediyeler ve Orman Müdürlüğü'nde en yüksek payı alan illerden bir tanesiyiz. Merkez ve merkeze bağlı ilçelerde toplamda 100 kişi aldık. Bu 100 kişinin 25'i merkeze, 75 kişi ise ilçelere paylaştırılacak." dedi.







Kırşehir'de 6 ay boyunca devam edecek 'Toplum Yararına Programı'na 20 Haziran tarihinde başlanacak. Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 2015 yılında 4 ay süreyle beden işçisi statüsünde 200 kişiye geçici iş imkanı sağlanmıştı.