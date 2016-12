Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Şu an Türkiye'de 184 ova belirledik. Yağmadan kurtardığımız bu ovaları tarımsal sit alanı ilan edeceğiz, ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız. Topraktan silahlar falan değil, bereketin fışkırması için bu çalışmaları yoğunlaştıracağız” dedi. TÜSİAD tarafından düzenlenen “Yapısal Sorunlar Perspektifinden Verimlilik ve Gıda Enflasyonu” konferansına katılan Bakan Çelik, “Meyve sebzede arz açığımız söz konusu değil ancak tarladan sofraya gelirken oluşan zincir halkalarının fazlalığı, fiyatları üç misli artırıyor. Ama et fiyatlarında arz açığı etkili. İthalatı, Et ve Süt Kurumu bünyesine aldık ancak önümüzdeki yıl kurduğumuz sistem daha sağlıklı işleyecek. Millî Tarım Politikası çerçevesinde, özellikle hayvancılıkla ilgili yaklaşık 25 ili yetiştirici bölgesi ilan edeceğiz ve kendimiz üretmek adına buralarda her türlü desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu. TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes ise şunları söyledi: “Gıda enflasyonuna yol açan yapısal problemler; üretim maliyetlerinin artması, düşük verimlilik, arz açığı, eksik ve aksak örgütlenme şeklinde açıklanabilir. Düzenleyici kurulların müdahalesindeki aksaklıkların giderilmesi, kooperatiflerin iyileştirilmesi gerek.”