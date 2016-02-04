

ELEKTRİKLİ otomobil Tesla'yı geliştiren ekibin baş mimarı ve şirket ortağı olan Silikon Vadisi'nin çılgın mucidi Elon Musk'ın üst düzeyde yüksek hızlı kara aracı projesi ‘Hyperloop' için gerçekleştirilen yarışmada finale kalan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, Zorlu Holding'in desteği ile Amerika'da projelerini sunma imkanı buldu.Dünya çapında 1200 ekibin katıldığı yarışmada en iyi 124 proje arasına giren İTÜ Sci-X Hyperloop Pod Tasarım Ekibi, Houston Texas'ta gerçekleşen ‘SpaceX Hyperloop Pod Competition Weekend'de projelerinin detayını dünyanın önde gelen bilim insanlarına anlattı. Toplu taşımacılığın hızını ve emniyetini değiştiren ‘Hyperloop' gerçekleşirse yolcular bugün karayolu ile ortalama 4 saat süren İstanbul ile Ankara arası kadar bir mesafeyi 25 dakikada alabilecekler. Proje hayata geçerse hava, deniz, kara ve demiryollarının ardından ‘beşinci ulaşım şekli' olacak.







