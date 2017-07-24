En Zor Gruba Beşiktaş'ı Yazdılar! İşte Kartal'dan Çekinen Dev Kulüp
Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
Yerli İnsansız Hava Aracı Anka, Elazığ'da Test Uçuşu Yaparken Düştü
Tübitak Görevlisi Evde Deney Yaparken Patlama Oldu: Oğlunun Elleri Koptu!
Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
Afrin'deki Pkk/Ypg'li Teröristler Azez'e Saldırdı: İhh Yetkilisi Dahil 15 Yaralı
Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
Pentagon, Pkk/Ypg'nin Adının Neden Sdg Olarak Değiştirildiğine Cevap Veremedi
Erdoğan'dan S-400'ler İçin Endişeliyiz Diyen Abd'ye Cevap: Görüşmeler Bitti
Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
Fırtına, 2. Lig Ekibine Diş Geçiremedi
Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı Görmez'le İlgili Açıklama: Başka Bir Görev İstedi
Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
Nazlı Ilıcak'ın Oğlu, Erdoğan'la Görüştü: Allah Reisimizi Başımızdan Eksik Etmesin
Beşiktaş'tan Gazeteci Cem Dizdar'a: Tüm Arşivimizi Açtık

25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı

25 BİN KOMBİNE SATIŞI BEKLEYEN TRABZONSPOR'DA SADECE 3 BİN KOMBİNE SATILDI

Gelecek sezon için 25 bin kombine hedefi koyan ve toplamda 33 bin kombine satışa çıkaran Trabzonspor, sadece 3 bin kombinenin satılmasıyla hayak kırıklığı yaşadı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : 25 Bin Kombine Satışı Bekleyen Trabzonspor'da Sadece 3 Bin Kombine Satıldı(8/10)4

Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen Trabzonspor'da taraftarların kombine ve formalara beklenen ilgiyi göstermemesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.

33 BİN SATIŞA SUNULDU, SADECE 3 BİNİ SATILDI

17 Temmuz´da yeni sezon için 33 bin kombineyi satışa sunan bordo-mavililerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin civarında kombine satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Yönetimin kombine satışlarında hüsran yaşadığı, forma satışlarının da beklenen seviyenin çok altında olduğu belirtildi.

(AMK)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 25  Bin  Kombine  Satışı  Bekleyen  Trabzonspor  Da  Sadece  3  Bin  Kombine  
Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER