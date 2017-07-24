25 BİN KOMBİNE SATIŞI BEKLEYEN TRABZONSPOR'DA SADECE 3 BİN KOMBİNE SATILDI
Gelecek sezon için 25 bin kombine hedefi koyan ve toplamda 33 bin kombine satışa çıkaran Trabzonspor, sadece 3 bin kombinenin satılmasıyla hayak kırıklığı yaşadı.
Yeni sezonda 25 bin kombine ve 100 bin forma satışı hedefleyen Trabzonspor'da taraftarların kombine ve formalara beklenen ilgiyi göstermemesi yönetimde hayal kırıklığı yarattı.
33 BİN SATIŞA SUNULDU, SADECE 3 BİNİ SATILDI
17 Temmuz´da yeni sezon için 33 bin kombineyi satışa sunan bordo-mavililerde şu ana kadar yaklaşık 3 bin civarında kombine satışının gerçekleştiği kaydedildi.
Yönetimin kombine satışlarında hüsran yaşadığı, forma satışlarının da beklenen seviyenin çok altında olduğu belirtildi.
(AMK)
Kaynak: haberinburada
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