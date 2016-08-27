25 AYLIK DENİZ BEBEK YAYLADA KAYBOLDU
KARAMAN'da ailesi ile birlikte yaylada kaldıkları çadırın önünde oynarken aniden kaybolan 25 aylık Deniz Yazıcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.
KARAMAN'da ailesi ile birlikte yaylada kaldıkları çadırın önünde oynarken aniden kaybolan 25 aylık Deniz Yazıcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. AFAD, Jandarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri ve köylüler tarafından aranan küçük çocuktan halen haber alınamadı.
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