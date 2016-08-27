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25 aylık deniz bebek yaylada kayboldu

25 AYLIK DENİZ BEBEK YAYLADA KAYBOLDU

KARAMAN'da ailesi ile birlikte yaylada kaldıkları çadırın önünde oynarken aniden kaybolan 25 aylık Deniz Yazıcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:03
Puan Ver : 25 Aylık Deniz Bebek Yaylada Kayboldu(0/10)


KARAMAN'da ailesi ile birlikte yaylada kaldıkları çadırın önünde oynarken aniden kaybolan 25 aylık Deniz Yazıcı'yı bulmak için çalışma başlatıldı. AFAD, Jandarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri ve köylüler tarafından aranan küçük çocuktan halen haber alınamadı.








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