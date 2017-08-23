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2,5 ay sonra bir ülke daha Katar'la ilişkileri kesti!

2,5 AY SONRA BİR ÜLKE DAHA KATAR'LA İLİŞKİLERİ KESTİ!

Körfez ülkeleri ve Mısır'ın Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin üzerinden geçen 2 buçuk ayın ardından, Orta Afrika ülkesi Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 23:00
Puan Ver : 2,5 Ay Sonra Bir Ülke Daha Katar'la İlişkileri Kesti!(5/10)1

Körfez ülkelerinin Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından şimdi de Orta Afrika ülkesi Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti. Çad, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiği belirtildi.

KATAR'IN ÇAD ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURMASI İSTENDİ

Açıklamada, "Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak adına, Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanılırken, Doha'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi. Çad hükümetinin ayrıca, Doha'daki diplomatik temsilciğini de kapatarak personeli ülkeye geri çağırdığı kaydedildi.

5 HAZİRAN'DA İLİŞKİLERİNİ KESMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Doha'ya diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, milyonlarca dolar değerinde yardım aktardığı bazı Afrika ülkelerini Katar karşıtı gruba çekmeyi başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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