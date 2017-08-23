2,5 AY SONRA BİR ÜLKE DAHA KATAR'LA İLİŞKİLERİ KESTİ!
Körfez ülkeleri ve Mısır'ın Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin üzerinden geçen 2 buçuk ayın ardından, Orta Afrika ülkesi Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti.
Körfez ülkelerinin Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından şimdi de Orta Afrika ülkesi Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti. Çad, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiği belirtildi.
KATAR'IN ÇAD ÜZERİNDEKİ FAALİYETLERİNİ DURDURMASI İSTENDİ
Açıklamada, "Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak adına, Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanılırken, Doha'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi. Çad hükümetinin ayrıca, Doha'daki diplomatik temsilciğini de kapatarak personeli ülkeye geri çağırdığı kaydedildi.
5 HAZİRAN'DA İLİŞKİLERİNİ KESMİŞLERDİ
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Doha'ya diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, milyonlarca dolar değerinde yardım aktardığı bazı Afrika ülkelerini Katar karşıtı gruba çekmeyi başarmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar