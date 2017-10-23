Mühimmat deposu patlaması davası sivil mahkemede yeniden görülecek.

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin duruşma, kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk kez sivil mahkemede yeniden görülecek. Afyonkarahisar'daki ilk duruşma yarın başlayacak.

25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2'si astsubay, 2'si uzman, 21'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı.

DAVA, İLK KEZ SİVİL MAHKEMEDE GÖRÜLECEK

Olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. Kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın, Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verildi. Davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da yapılacak.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, patlamanın ardından 5 yıldır süren askeri mahkemedeki davadan bir sonuç çıkmadığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Davayı sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayan Taştan, geçen süre içerisinde bazı şehit ailelerinin yılgınlığa uğradığını kaydetti. Birçok şehit ailesinin avukat parası veremediğinden yakınan Taştan, "Bu davalar giderek değişik boyuta taşındı. Bazı avukatlar konuyu para konusu yaparak yüksek meblağlar istedi. Onun için avukatlarını değiştirenler oldu. Birlik olamadığımız için de tek avukat imkanı olmadı. Askeri mahkemede alamadığımız sonucu sivil mahkemede almayı umut ediyoruz" dedi.

PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEDE ŞEHİTLER İÇİN ANIT YAPILACAK

Patlamanın olduğu bölgede şehitler için bir anıt yapılacağını da belirten Ali Taştan, "Yıllardır söyledik, çalmadığımız kapı kalmadı. 'Çocuklarımız için patlamanın olduğu bölgede bir anıt yapılsın' dedik. O anıt bizim çocuklarımızın mezar taşı olacaktı. Bunun için de Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'olur' yazısının çıktığını öğrendik. Birkaç küçük teferruattan sonra çocuklarımız için bir anıt yapılacak. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada