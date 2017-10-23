25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU! MÜHİMMAT DEPOSU DAVASI YARIN İLK KEZ SİVİL MAHKEMEDE!
Afyonkarahisar'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin duruşma, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk kez sivil mahkemede yeniden görülecek.
Mühimmat deposu patlaması davası sivil mahkemede yeniden görülecek.
Afyonkarahisar'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin duruşma, kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk kez sivil mahkemede yeniden görülecek. Afyonkarahisar'daki ilk duruşma yarın başlayacak.
25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2'si astsubay, 2'si uzman, 21'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı.
DAVA, İLK KEZ SİVİL MAHKEMEDE GÖRÜLECEK
Olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. Kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın, Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verildi. Davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da yapılacak.
"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ"
Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, patlamanın ardından 5 yıldır süren askeri mahkemedeki davadan bir sonuç çıkmadığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Davayı sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayan Taştan, geçen süre içerisinde bazı şehit ailelerinin yılgınlığa uğradığını kaydetti. Birçok şehit ailesinin avukat parası veremediğinden yakınan Taştan, "Bu davalar giderek değişik boyuta taşındı. Bazı avukatlar konuyu para konusu yaparak yüksek meblağlar istedi. Onun için avukatlarını değiştirenler oldu. Birlik olamadığımız için de tek avukat imkanı olmadı. Askeri mahkemede alamadığımız sonucu sivil mahkemede almayı umut ediyoruz" dedi.
PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEDE ŞEHİTLER İÇİN ANIT YAPILACAK
Patlamanın olduğu bölgede şehitler için bir anıt yapılacağını da belirten Ali Taştan, "Yıllardır söyledik, çalmadığımız kapı kalmadı. 'Çocuklarımız için patlamanın olduğu bölgede bir anıt yapılsın' dedik. O anıt bizim çocuklarımızın mezar taşı olacaktı. Bunun için de Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'olur' yazısının çıktığını öğrendik. Birkaç küçük teferruattan sonra çocuklarımız için bir anıt yapılacak. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar