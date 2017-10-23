Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

25 Asker Şehit Olmuştu! Mühimmat Deposu Davası Yarın İlk Kez Sivil Mahkemede!

25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU! MÜHİMMAT DEPOSU DAVASI YARIN İLK KEZ SİVİL MAHKEMEDE!

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin duruşma, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk kez sivil mahkemede yeniden görülecek.

Tarih : 23 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : 25 Asker Şehit Olmuştu! Mühimmat Deposu Davası Yarın İlk Kez Sivil Mahkemede!(9/10)5

Mühimmat deposu patlaması davası sivil mahkemede yeniden görülecek.

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin duruşma, kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından ilk kez sivil mahkemede yeniden görülecek. Afyonkarahisar'daki ilk duruşma yarın başlayacak.

25 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2'si astsubay, 2'si uzman, 21'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı.

DAVA, İLK KEZ SİVİL MAHKEMEDE GÖRÜLECEK

Olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı. Kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın, Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine karar verildi. Davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da yapılacak.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, patlamanın ardından 5 yıldır süren askeri mahkemedeki davadan bir sonuç çıkmadığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi. Davayı sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayan Taştan, geçen süre içerisinde bazı şehit ailelerinin yılgınlığa uğradığını kaydetti. Birçok şehit ailesinin avukat parası veremediğinden yakınan Taştan, "Bu davalar giderek değişik boyuta taşındı. Bazı avukatlar konuyu para konusu yaparak yüksek meblağlar istedi. Onun için avukatlarını değiştirenler oldu. Birlik olamadığımız için de tek avukat imkanı olmadı. Askeri mahkemede alamadığımız sonucu sivil mahkemede almayı umut ediyoruz" dedi.

PATLAMANIN OLDUĞU BÖLGEDE ŞEHİTLER İÇİN ANIT YAPILACAK

Patlamanın olduğu bölgede şehitler için bir anıt yapılacağını da belirten Ali Taştan, "Yıllardır söyledik, çalmadığımız kapı kalmadı. 'Çocuklarımız için patlamanın olduğu bölgede bir anıt yapılsın' dedik. O anıt bizim çocuklarımızın mezar taşı olacaktı. Bunun için de Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'olur' yazısının çıktığını öğrendik. Birkaç küçük teferruattan sonra çocuklarımız için bir anıt yapılacak. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 25  Asker  Şehit  Olmuştu  Mühimmat  Deposu  Davası  Yarın  İlk  Kez  Sivil  
Mahkemede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER