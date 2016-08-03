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25 Aralık savcısına 247 yıl hapis

25 ARALIK SAVCISINA 247 YIL HAPİS

FETÖ/PDY'nin 25 Aralık soruşturması kapsamında usulsüz dinleme yapmasına ilişkin eski savcı Akkaş, hakimler Karaçöl ve Uyar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Akkaş hakkında 247 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 15:05
Puan Ver : 25 Aralık Savcısına 247 Yıl Hapis(0/10)


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 25 Aralık soruşturması kapsamında usulsüz dinleme yapmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, eski savcı Muammer Akkaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 119,5 yıldan 247 yıla kadar, hakimler Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ile 25,5 yıldan 63 yıla kadar hapis cezası istendi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Muammer Akkaş'ın, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olmak", "siyasal ve askeri casusluk', "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "verileri yok etmeme", "görevi nedeniyle kendisine verilen bilgi ve belgeleri açıklama, yayma", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme", "gizliliğin ihlali" suçlarından toplamda 119,5 yıldan 247 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.








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