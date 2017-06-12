Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

245 milyar dolarlık şirkette istifa şoku!

245 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETTE İSTİFA ŞOKU!

General Electric'in uluslararası CEO'su Jeff Immelt istifa etti

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:52
Puan Ver : 245 Milyar Dolarlık Şirkette İstifa Şoku!(10/10)11


General Electric'in uluslararası CEO'su Jeff Immelt istifa etti. Yerine ise John Flannery geldi.



Jeff Immelt, bir süredir dev şirketin nakit akışındaki sorunlar nedeniyle yoğun bir hissedar baskısıyla karşı karşıyaydı.



Piyasa değeri 245 milyar dolar olan şirketin, dünya çapında 295 bin çalışanı bulunuyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 245  Milyar  Dolarlık  Şirkette  İstifa  Şoku    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER